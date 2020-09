Serie C, Girone C: il Bari trema, ma vince. Successi per Monopoli e Potenza, pari Ternana

Si sono giocate oggi diverse gare valide per la prima giornata di Serie C. Nel girone C il Monopoli si è imposto per 2-1 sul campo della Juve Stabia. Campani avanti al 36’ con Romero, poi un autogol di Rizzo e la rete di Starita hanno ribaltato il risultato. Il Potenza ha invece battuto per 2-1 il Catanzaro: in gol Volpe e Salvemini per i padroni di casa, Carlini su rigore per gli ospiti. 0-0 tra Ternana e Viterbese, con i laziali che sono rimasti anche in dieci nel primo tempo per l’espulsione per somma di ammonizioni di Tounkara. Infine scoppiettante 3-2 del Bari sulla Virtus Francavilla: Antenucci, D’Orazio e D’Ursi portano i galletti sul 3-2, poi Perez e Franco accorciano le distanze facendo tremare gli ospiti.