© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il big match del girone C se lo aggiudica il Catania: 2-1 al Catanzaro. La prima vittoria della gestione Novellino porta le firme degli attaccanti Marotta e Di Piazza a ribaltare l'iniziale vantaggio giallorosso (gol di D'Ursi). Con una rete per tempo (2-0) il Trapani sbriga la pratica Casertana. Delude la Reggina che non va oltre lo 0-0 in casa col fanalino di coda Paganese.

Catanzaro-Catania 1-2

Paganese-Reggina 0-0

Rende-Sicula Leonzio 0-2

Siracusa-Virtus Francavilla 0-1

Trapani-Casertana 2-0