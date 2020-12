Serie C, Girone C: il Catanzaro batte 3-1 il Turris ed è quarto, Avellino ko

Nelle due gare delle 17.30 del Girone C di Serie A, il Catanzaro è volato al quarto posto battendo 3-1 il Turris, rimasto in dieci al 36' per l'espulsione per doppio giallo di Esempio. Con l'uomo in più il Catanzaro ha segnato con Risolo, Curiale ed Evacuo trovando tre punti importanti. Nell'altra gara invece la Virtus Francavilla ha battuto 1-0 l'Avellino grazie alla rete di Vazquez.

SERIE C - GIRONE C

Catanzaro-Turris 3-1

Virtus Francavilla-Avellino 1-0