Serie C, girone C: il Rende cala il tris, battuto il Bisceglie

Pareggio a due facce, quello fra Fiorentina e Cagliari. Al "Franchi" termina 1-1 dopo un orribile primo tempo, nel quale c'è stata una sola occasione da rete e un secondo tempo entusiasmante, reso frizzante una volta sbloccata la partita. È stata necessario l'intervento del VAR per...

Sampdoria, Giampaolo: "Saponara disponibile e convocato per domani"

Tanto vento, poche emozioni, zero gol: così Fiorentina-Cagliari dopo 45'

Thohir pronto per il derby: "Sempre forza Inter"

Milan, Borini ci crede: "Darei tutto per segnare stasera"

Capello anticipa il derby: "L'Inter ha qualcosa in più"

Milan, Scaroni: "Derby grande emozione. Kakà? Non rispondo"

Zamorano carica l'Inter: "I derby non si giocano, si vincono"

Papà goleador: weekend perfetto di Pavoletti. Che non segna solo di testa

Fiorentina, Pioli: "Mesi fa avremmo perso una partita come questa"

Più Inter che Milan, ma il derby non si sblocca: 0-0 all'intervallo

Successo rotondo per il Rende che ha superato 3-0 il Bisceglie. Davanti al proprio pubblico, la formazione calabrese si è portata in vantaggio con Laaribi e Awua nei primi vent minuti di gara mentre a cinque minuti dalla conclusione Vivacqua ha messo il punto esclamativo sulla sfida.

