Serie C, girone C: le designazioni arbitrali dell'ultima giornata

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 39^ e ultima giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà domenica 6 maggio alle ore 20.30:

CATANIA-RENDE: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Mansi-Parrella)

CASERTANA-MATERA: Andrea Giuseppe Zanonato di Vicenza (Michieli-Sartori)

COSENZA-TRAPANI: Andrea Mei di Pesaro (Spiniello-Colinucci)

FIDELIS ANDRIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Federico Longo di Paola (Rizzotto-Salama)

MONOPOLI-LECCE: Matteo Gualtieri di Asti (Cantafio-Lattanzi)

PAGANESE-CATANZARO: Alessandro Meleleo di Casarano (D'Elia-Niedda)

RACING CLUB FONDI-BISCEGLIE: Diego Provesi di Treviglio (D'Apice-Somma)

REGGINA-JUVE STABIA: Daniele Rutella di Enna (Madonia-Lalomia)

SIRACUSA-SICULA LEONZIO: Lorenzo Maggioni di Lecco (Mokhtar-Trinchieri)