Serie C, Girone C: le designazioni arbitrali dell'ultima giornata

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 19^ e ultima giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno in contemporanea (ore 18.30) domenica 5 maggio:

CATANIA vs RIETI Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Bahri-Niedda)

CATANZARO vs TRAPANI Daniele Paterna di Teramo (De Angelis-Dentico)

JUVE STABIA vs VIRTUS FRANCAVILLA Davide Moriconi di Roma 2 (Vitale-Camilli)

MONOPOLI vs SIRACUSA Davide Curti di Milano (Trinchieri-Salvatori)

PAGANESE vs VITERBESE Marco Ricci di Firenze (Gentileschi-Catucci)

POTENZA vs VIBONESE Michele Giordano di Novara (De Chirico-Mittica)

SICULA LEONZIO vs CASERTANA Federico Fontani di Siena (Vettorel-Gregorio)

BISCEGLIE vs CAVESE Ermanno Feliciani di Teramo (Assante-Notarangelo)