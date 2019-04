Serie C, Girone C: le designazioni arbitrali della 16^ giornata di ritorno

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 16^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno domenica 14 aprile:

TRAPANI vs POTENZA: Simone Sozza di Seregno (Trinchieri-Pacifico)

CASERTANA vs SIRACUSA: Matteo Gualtieri di Asti (Severino-Basile)

CAVESE vs REGGINA: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Politi-Pintaudi)

RIETI vs RENDE: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Niedda-Bahri)

SICULA LEONZIO vs JUVE STABIA: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Mittica-De Chirico)

VIBONESE vs MONOPOLI: Sajmir Kumara di Verona (Votta-Andulajevic)

VIRTUS FRANCAVILLA vs CATANIA: Matteo Marcenaro di Genova (Catucci-Gualtieri)

VITERBESE vs CATANZARO: Alberto Santoro di Messina (Madonia-Trasciatti)