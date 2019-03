Serie C, Girone C: pari a reti bianche tra Virtus Francavilla e Potenza

© foto di Giuseppe Scialla

Pari e patta a Francavilla, dove la Virtus non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Potenza. Distanziate da appena quattro punti in classifica, la sfida dal sapore play-off non ha regalato gol, ma solo reti bianche. Le due formazioni si dividono il punto, senza farsi troppo male, e restano rispettivamente quinta e sesta in classifica.