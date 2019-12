© foto di Andrea Rosito

Nelle gare del pomeriggio del girone C di Serie C bene Reggina e Catania che hanno battuto 1-0 rispettivamente Vieterbese e Rende. 2-2 pirotecnico invece tra Rieti e Bisceglie, mentre l'Avellino ha travolto con un 2-1 la Sicula Leonzio. Vittoria di misura anche per la Virtus Francavilla che ha battuto 1-0 la Cavese e il Monopoli che ha trionfato in casa del Picerno. Solo 0-0 infine tra Vibonese e Teramo.

SERIE C - GIRONE C

Catania-Rende 1-0

Reggina-Viterbese 1-0

Avellino-Sicula 3-1

Picerno-Monopoli 0-1

Vibonese-Teramo 0-0

Virtus Francavilla-Cavese 1-0

Rieti-Bisceglie 2-2