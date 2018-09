Serie C, girone C: Trapani e Rende inarrestabili. Casertana, un altro ko

È andato in scena il terzo turno del girone C di Serie C. Inarrestabili Trapani e Rende, che restano a punteggio pieno. Cade per la seconda partita consecutiva la Casertana. Di seguito risultati e classifica:

Siracusa-Paganese 3-1 - 11' Catania (S), 73' e 79' rig. Vazquez (S), 91' Della Corte (P)

Bisceglie-Casertana 2-1 - 8' Rainone aut. (B), 78' Starita (B), 94' Floro Flores (C)

Catanzaro-Vibonese 2-0 - 7' Fischnaller, 90' Ciccone

Juve Stabia-Potenza 4-0 - 9' Melara, 67' Carlini, 79' Allevi, 92' El Ouazni

Monopoli-Rende 0-1 - 57' Rossini

Trapani-Sicula Leonzio 3-0 - 41' Ferretti, 53' Mulè, 67' Tulli

Virtus Francavilla-Rieti 2-1 - 15' Folorunsho (V), 35' Palma (R), 72' Serao (V)

Classifica

Trapani 9

Rende 9

Juve Stabia 6*

Catanzaro 6

Bisceglie 4

Sicula Leonzio 3*

Casertana 3

Virtus Francavilla 3*

Cavese 3*

Matera 3*

Rieti 3

Siracusa 3*

Reggina 3*

Monopoli 1*

Potenza 1

Vibonese 1

Viterbese 0**

Catania 0**

Paganese 0*

* una partita in meno

** tre partite in meno