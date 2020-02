vedi letture

Serie C, Girone C: tris del Bari, pari Avellino. Vince la Virtus Francavilla, 3-1 della Paganese

Nelle gare delle 17.30 del Girone C di Serie C, è arrivata la vittoria del Bari che ha trionfato 3-0 contro il Picerno mentre l'Avellino non è andato oltre lo 0-0 in casa contro la Cavese. Tris anche per la Paganese che ha trionfato per 3-1 contro il Rieti mentre la Virtus Francavilla ha vinto 2-0 in casa della Ternana. Infine è finita 2-2 la sfida tra Potenza e Rende.

SERIE C - GIRONE C

Vibonese-Viterbese 3-2

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Catania-Reggina 0-0

Catanzaro-Casertana 1-1

Bari-Picerno 3-0

Avellino-Cavese 0-0

Paganese-Rieti 3-1

Ternana-Virtus Francavilla 0-2

Potenza-Rende 2-2