© foto di Federico Gaetano

Nelle gare delle 15 del Girone C di Serie C sono arrivate le belle vittorie di Bari, Catania e Reggina. La squadra pugliese ha battuto 3-0 il Rende in trasferta, mentre il Catania ha rifilato un 4-1 il Rieti. Bene anche la Reggina che ha trionfato per 3-0 in casa del Teramo. Non è andata oltre il 2-2 la Cavese contro il Bisceglie mentre la Ternana ha trionfato per 3-1 in casa del Catanzaro.

SERIE C - GIRONE C

Monopoli-Francavilla 3-0 (Giocata alle 12.30)

Cavese-Bisceglie 2-2

Catanzaro-Ternana 1-3

Rende-Bari 0-3

Rieti-Catania 1-4

Teramo-Reggina 0-3