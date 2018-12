Sono terminate le gare delle 15 e questa è come si presenta la classifica in attesa di Chievo-Lazio, in campo alle 18, di Roma-Inter, posticipo delle 20.30 e di Atalanta-Napoli, monday night. Juventus 40, Napoli* 29, Inter* 28, Milan 25, Lazio* 23, Torino 21, Parma 20, Sassuolo...