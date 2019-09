Si sono giocate oggi le gare valide per la seconda giornata di Serie C Girone C. Importante la vittoria del Catania che batte in casa la Virtus Francavilla. Gli etnei restano al primo posto in classifica assieme a Viterbese e Ternana. Ecco i risultati nel dettaglio:

Paganese-Monopoli 2-0

Picerno-Rieti 2-1

Teramo-Sicula Leonzio rinviata

Ternana-Potenza 1-0

Bari-Viterbese 1-3

Bisceglie-Catanzaro 1-1

Casertana-Rende 2-0

Catania-Francavilla 2-1

Reggina-Cavese 5-1

Vibonese-Avellino 0-1