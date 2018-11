Serie C Girone C, vittorie per Monopoli, Rende e Juve Stabia

© foto di Federico Gaetano

Si sono concluse le gare di Serie C delle 20:30 valide per l’undicesima giornata del Girone C. Il Monopoli ha vinto sul campo della Sicula Leonzio per 1-‘ grazie a una rete di Mangni al 25’. Il Rende ha vinto invece in casa della Sicula Leonzio grazie all’autorete di Talarico e al gol di Godano. Alle 20:45, invece, la Juve Stabia ha vinto anche sul campo della Cavese grazie a un gol di Paponi al 62’. Di seguito il riepilogo dei risultati di oggi:

Casertana-Trapani 0-0

Matera-Viterbese 1-0

Reggina 1914-Paganese 1-0

Rieti-Potenza 1-5

Virtus Francavilla-Siracusa 2-0

Bisceglie-Monopoli 0-1

Sicula Leonzio-Rende 0-2

Cavese-Juve Stabia 0-1