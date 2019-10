© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali del settimo turno di campionato ha fermato per un turno il tecnico della Cavese Salvatore Campilongo. Per quanto riguarda i calciatori invece due giornate di squalifica per Julian Illanes Minucci dell’Avellino, Antonio Bacio Terracino e Luigi Liguori entrambi della Fermana. Per una giornata sono stati invece fermati Antonio Cinelli (LR Vicenza), Andrea Montanari (Rimini), Nicola Danieli (Virtus Verona), Gianluca Turchetta (Sudtirol) e Daniele Pinto (Giana Erminio).