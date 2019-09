Serie C, giudice sportivo: 2 turni a Marano e Bovo, in 5 fermi una giornata

© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 16 e 17 Settembre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.000,00 TRIESTINA perché propri sostenitori, in campo avverso, danneggiavano i servizi del settore dello stadio loro riservato (obbligo risarcimento danni,

se richiesto, r.c.c.).

€ 500,00 BISCEGLIE per aver causato ritardo sull'orario di inizio della gara per mancanza del medico sociale (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 500,00 MODENA perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo senza conseguenze (r.proc.fed.).

€ 500,00 POTENZA perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DIANA AIMO (RENATE) per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).

LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE CASTRENSE) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

NESE SABATINO (GIANA E.) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOZZINI LUCA (GIANA E.) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MASPERO RICCARDO (GIANA E.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARANO FRANCESCO COMO) perché, al termine della gara, proferiva frasi minacciose verso la terna arbitrale e assumeva atteggiamento offensivo verso addetti federali (r.proc.fed.,r.c.c.).

BOVO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALENCIA APONZA JUAN MANUEL (CESENA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

MIRACOLI LUCA (COMO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MONDONICO DAVIDE (ALBINOLEFFE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

LAZZARI FLAVIO (VIS PESARO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.