Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha squalificato per due turni il tecnico del Carpi Giancarlo Riolfo “perché esortava un proprio calciatore con frasi che incitavano alla violenza”. Per quanto riguarda invece i giocatori: due turni per Dario Toninelli del Como e Andrea Costa della Reggiana. Sono stati fermati per una giornata invece i seguenti calciatori: Luca Manca (Olbia), Salvatore Tazza (Arzignano), Nicola Strambelli (Lecco), Domenico Franco (Cesena), Fabio Foglia (Arezzo), Minel Sabotic (Carpi), Marco Manetta (Fermana), Davide Pirola (Giana Erminio), Alessandro Bordin (Pistoiese), Andrea Boffelli e Manuel Lombardoni (Pro Patria), William Jidayi (Ravenna), Tiziano Tiraferri (Rieti), Federico Scappi (Rimini), Fabio Gerli (Robur Siena), Kevin Vinetot (Sudtirol), Mamadou Tounkara (Viterbese), Alessandro Albertini (V. Villafranca)