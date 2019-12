Serie C, giudice sportivo: 23 squalificati. E mano pesante sulla Casertana

© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 2 e 3 Dicembre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00 RIMINI perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, alcuni petardi, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 1.500,00 CASERTANA perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica (r.c.c.).

€ 1.000,00 CAVESE perché propri sostenitori, durante la gara, lanciavano un bottiglia semipiena d’acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 500,00 PISTOIESE per aver causato ritardo sull'orario di inizio della gara.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 MARZO 2020 E AMMENDA € 3.000,00

D’AGOSTINO GIUSEPPE (CASERTANA) Perché, al termine del primo tempo di gara, si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinava l'arbitro per rivolgergli frasi gravemente minacciose e offensive (r.A., r.proc.fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 DICEMBRE 2019 E AMMENDA € 500,00

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONI (VIRTUS FRANCAVILLA) per reiterate proteste al termine del primo tempo di gara (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000,00

VIOLANTE SALVATORE (CASERTANA) per aver tenuto un comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo nei confronti dell’Arbitro negli spogliatoi durante l'intervallo della gara (r.A., r.proc.fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GINESTRA CIRO (CASERTANA) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PARLATI SAMUELE (A.J. FANO) per comportamento offensivo verso l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOSI RICCARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SANTORO SALVATORE (CASERTANA) per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l'arbitro.

DALL’OGLIO JACOPO (CATANIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ALBERTI THOMAS (PAGANESE) entrambe per condotta non regolamentare.

LLAMAS ACUNA ANDRES (PISTOIESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

MASI ALBERTO (PRO VERCELLI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ROSSINI RICCARDO (RENDE) per proteste verso l'arbitro e per condotta scorretta verso un avversario.

GRANATA ANTONIO (RIETI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

QUAINI ALESSANDRO (ALBINOLEFFE)

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)

RAFETRANIAINA TOKINIRINA ALBE (BISCEGLIE)

MAITA MATTIA (CATANZARO)

CAPELLINI NICOLA (CESENA)

CIOFI ANDREA (CESENA)

PICCOLI GIANLUCA (GIANA E.)

GIUDICI LUCA (LECCO)

DAMETTO PAOLO (PISTOIESE)

VITIELLO LEANDRO (PISTOIESE)

LORA FILIPPO (RAVENNA)

ESPECHE MARCOS ANDRES (REGGIO AUDACE)

FERRANI MANUEL (RIMINI)

ERRICO ANDREA (VITERBESE CASTRENSE)