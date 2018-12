Serie C, Giudice Sportivo: 23 squalificati. In quattro out per due turni

A seguito delle gare della 15^ giornata di Serie C e, in base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari ai giocatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

PELAGATTI CARLO (AREZZO) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

FRANCA CARLOS CLAY (POTENZA) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

VENTOLA CHRISTIAN (TERAMO) perché in panchina dopo la sostituzione, assumeva un comportamento offensivo verso l'arbitro.

SILVESTRI LUIGI (VIBONESE) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

BONCALDO STEFANO (SIRACUSA) per atto di violenza verso un avversario in reazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

ZAMPA ENRICO (MONOPOLI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

LOMBARDONI MANUEL (PRO PATRIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

RAPISARDA FRANCESCO (SAMBENEDETTESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ANTEZZA STEFANO (SUDTIROL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):

FORESTA GIOVANNI (CARRARESE)

LEGATI ELIA (FERALPISALÒ)

GIGLI ABEL (GOZZANO)

PASINI NICOLA (L.R. VICENZA)

ROTA ARENSI (MONOPOLI)

FRANCO DOMENICO (RENDE)

ESPOSITO MIRKO (SICULA LEONZIO)

DEL COL MARIANO FERNAND (SIRACUSA)

CAIDI NEBIL (TERAMO)

PIACENTINI MATTEO (TERAMO)

DEFENDI MARINO (TERNANA)

COLETTI TOMMASO ROBERTO (TRIESTINA)

FINIZIO MARIO (VIBONESE)

ERAMO MIRKO (VIRTUS ENTELLA)