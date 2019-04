Serie C, giudice sportivo: 3 giornate di squalifica per Scazzola del Cuneo

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 19 Aprile 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCAZZOLA CRISTIANO (CUNEO) perché al termine della gara avvicinava l'arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva reiterate frasi offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

FRANZESE FRANCESCO (AREZZO) per comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria (espulso, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILIPPI GIACOMO (VIRTUS ENTELLA) per comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PELAGATTI CARLO (AREZZO) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.

RIGIONE MICHELE (NOVARA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

VALLOCCHIA ANDREA (OLBIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

VITIELLO LEANDRO (PISTOIESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ABDALLAH BASIT (AREZZO) LUCIANI ALESSIO (AREZZO)

COCCOLO LUCA (JUVENTUS U23)

ISUFAJ ANDREA (LUCCHESE)

ZANINI MATTEO (LUCCHESE)

ZARO GIOVANNI (PRO PATRIA)

ARRIGONI TOMMASO (ROBUR SIENA)

CRIALESE CARLO (VIRTUS ENTELLA)