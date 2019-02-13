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La Giovane Italia
Serie C

Serie C,Giudice Sportivo: cinque squalificati per un turno

13.02.2019 17:49 di Daniel Uccellieri   articolo letto 1386 volte

A seguito delle gare disputate ieri e valide per la settima giornata di ritorno di Serie C e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti allenatori e calciatori del Girone B:

ALLENATORE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
ROSELLI GIORGIO (SAMBENEDETTESE) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROMIZI MARCO AUGUSTO (ALBINOLEFFE) per aver giocato il pallone con le mani impedendo la segnatura di una rete.
ALTOBELLI DANIELE (TERNANA) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
STEFANELLI NICOLA (ALBINOLEFFE)
URBINATI GIANLUCA (FERMANA)
BOTTA STEFANO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
VINETOT KEVIN MATHIEU (SUDTIROL)
DEFENDI MARINO (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COMOTTO MARCO (FERMANA)
MISIN ALEX (FERMANA)
PALESI LUCA (GIANA E.)
FIORE CORENTIN (IMOLESE)
VENTURI GIACOMO (RAVENNA)
DI MASSIMO ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
GENNARI MATTIA (VIS PESARO)
PETRUCCI ANDREA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
HRAIECH SABER (IMOLESE)
ONESCU DANIEL (VIRTUSVECOMP VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
GAVAZZI FABIO (ALBINOLEFFE)
PAOLI LORENZO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
LULLI LUCA (A.J.FANO)
PERICO SIMONE (GIANA E.)
ROCCHI GABRIELE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)
BARBA GIANLUCA (GIANA E.)
ESPECHE MARCOS ANDRES (GUBBIO)
QUAINI ALESSANDRO (RENATE)
BIONDI GIACOMO (SAMBENEDETTESE)
SPIGHI MIRCO (TERAMO)
GIORICO DANIELE (VIRTUSVECOMP VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)
SIBILLI GIUSEPPE (ALBINOLEFFE)
GIUDICI LUCA (GIANA E.)
TOFANARI NICCOLO (GUBBIO)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (RENATE)
SALA ANDREA (SAMBENEDETTESE)
PASQUALONI DANILO (SUDTIROL)
INFANTINO SAVERIANO (TERAMO)
BOLIS THOMAS (TRIESTINA)
STEFFE DEMETRIO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)
CORTINOVIS SIMONE (ALBINOLEFFE)
GIANI NICOLAS (FERALPISALÒ)
MARCHETTI STEFANO (RIMINI)
MARILUNGO GUIDO (TERNANA)
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