Serie C, Giudice Sportivo: due giornate a Torrente, una per Auteri

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Marzo 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 APRILE 2019 E AMMENDA € 500.00

BORGO SERGIO (CUNEO) perché al termine del primo tempo di gara inveiva contro tesserati della squadra avversaria con frasi offensive generando un principio di colluttazione prontamente sedata dai dirigenti della medesima società (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 MARZO 2019 E AMMENDA € 500.00

TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 MARZO 2019 E AMMENDA € 500.00

BELVISO EMANUELE (BISCEGLIE) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro (espulso, panchina aggiuntiva,). PEZZOTTI OMAR (FERALPISALO) per proteste verso la terna arbitrale reiterate nonostante i ripetuti richiami (espulso, panchina aggiuntiva 500).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TORRENTE VINCENZO (SICULA) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso,r.A.A.). 212/517

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

BRESCIANI MARCO (FERALPISALO) per proteste verso la terna arbitrale reiterate nonostante i ripetuti richiami (espulso, panchina aggiuntiva).

BRUNI ROBERTO (FERALPISALO) per proteste verso la terna arbitrale reiterate nonostante i ripetuti richiami (espulso, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AUTERI GAETANO (CATANZARO) per comportamento reiteratamente irriguardoso verso l'arbitro durante la gara e al termine della stessa (espulso, r.proc.fed.,r.c.c.).