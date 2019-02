Serie C, Giudice Sportivo: due giornate ad Alcibiade e Di Quinzio

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato per due turni Raffaele Alcibiade della Juventus U23 e Davide Di Quinzio del Pisa. Fermati invece per una giornata: Andrea Caponi (Pontedera), Filippo Scardina (Fano), Amedeo Silvestri (Cavese), Nicolas Schiavi (Novara), Pasquale Pane (Sicula Leonzio), Francesco Fedato (Trapani), Francesco De Giorgi (Viterbese), Daniel Kouko (Albinoleffe), Davide Buglio (Arezzo), Matias Scoppa (Monopoli), Francesco Lisi (Pisa) e Matteo Fissore (Sambenedettese).