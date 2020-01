Serie C, Giudice Sportivo: due giornate di stop per Balze e Farroni

© foto di Andrea Rosito

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali delle gare giocate ieri, valide per la prima giornata di ritorno, ha fermato per due turni Alessandro Farroni della Reggina "perché dalla panchina si alzava ed entrava sul terreno di gioco per rivolgere ad un avversario frasi offensive!” e Allan Balze del Rende “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Un turno di squalifica invece per Fabiano Parisi (Avellino), Antonio Zito e Leonardo Longo (Casertana), Carmine Giorgione (Albinoleffe), Mouhamed Mane (Fermana), Hamza Rafia (Juventus U23), Iacopo Cernigoi (Sambenedettese), Gianluca Carpani e Andrea De Vito (Fano), Francesco Fontana (Picerno), Michele Vano (Carpi), Andrea Esposito e Tommaso Silvestri (Catania), Daniele Celiento (Catanzaro), Roberto Sabato (Cesena), Francesco Marano (Como), Massimo D’Angelo ed Edoardo Scrosta (Fermana), Leonardo Nunzella, Federico Zenuni eFabio Delvino (V. Francavilla), Giacomo Tomaselli (Gozzano), Tiziano Tulissi (Modena), Ciro De Franco (Monopli), Andrea Cagnano (Novara), Abou Diop (Paganese), Giovanni Catanese e Grancesco Gagliardi (Pianese), Simone Sales (Potenza), Federico Gerardi (Rimini) e Federico Angiulli (Sambenedettese).