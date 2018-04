Serie C, Giudice Sportivo: due turni di stop per Vallocchia e Borghese

© foto di Sandro Giordano

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle due gare di campionato Cuneo-Arezzo e Olbia-Livorno giocate il 7 aprile scorso. Due giornate di squalifica sono state comminate ad Andrea Vallocchia dell'Olbia "per aver colpito un avversario con una testata al volto" e Martino Borghese del Livorno "per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario". Infine un turno di stop anche per Simone Pinna dell'Olbia.