Serie C, Giudice Sportivo: due turni per Dellafiore e Djoulou

Il Giudice Sportivo di Serie C, dopo le gare d’andata di play off e play out, in base alle risultanze arbitrali ha squalificato per due turni Franck Djoulou del Bisceglie ed Hernan Dellafiore della Paganese. Fermati invece per un turno i calciatori della Carrarese Giacomo Ricci e Luigi Scaglia e Mariano Bernardini della Lucchese.

Per quanto riguarda le società queste le sanzioni emesse:

€ 2.000,00 CATANIA perché propri sostenitori esponevano dall'inizio della gara uno striscione con la scritta "Speziale libero"; intonavano in diverse occasioni il coro "liberate Speziale" (plurirecidiva, r.proc.fed., r.c.c.).

€ 2.000,00 PAGANESE in quanto, prima dell'inizio della gara, veniva consentito l'accesso alla struttura e al terreno di gioco a due persone non autorizzate (r.proc.fed.).

€ 1.500,00 CARRARESE per la presenza di persona non autorizzata, ma riconducibile alla società, durante la gara nel recinto di gioco, al termine della stessa sul terreno di gioco e successivamente negli spogliatoi (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 1.500,00 POTENZA perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).