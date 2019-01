Serie C, Giudice Sportivo: fermati i tecnici Soda e Capuano

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 29 Gennaio 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28 GENNAIO 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

CAVESE perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, due petardi, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.). 165/415

DIRIGENTE

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 FEBBRAIO 2019

PEZZOTTI BERNARDINO (RIETI) per aver proferito espressioni blasfeme durante la gara (r.proc.fed.).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SODA ANTONIO (GOZZANO) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara al termine della gara (espulso,r.A.A.,r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUANO EZIO (RIETI) per aver proferito espressioni blasfeme durante la gara (r.proc.fed., r.c.c.).

PADOVANO GIUSEPPE (RIETI) per aver proferito espressioni blasfeme durante la gara (allenatore in seconda, r.proc.fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO (CAVESE)

MANETTA MARCO (CAVESE)

TUMMINELLI MATTIA (GOZZANO)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI)