Serie C, Giudice Sportivo: il tecnico Favarin squalificato fino al 30 giugno

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ultime sulla Serie C. Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 28 Gennaio 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 E 27 GENNAIO 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2019

CIARDULLO GIOVANNI (RENDE) per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 FEBBRAIO 2019 E AMMENDA € 500.00

PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva).

RUBINO RAFFAELE (TRAPANI) per comportamento irriguardoso verso gli addetti federali durante la gara (panchina aggiuntiva,r.proc.fed.,r.c.c.).

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/6/2019

FAVARIN GIANCARLO (LUCCHESE) per aver proferito durante la gara espressioni blasfeme; per aver invitato un proprio calciatore a "spaccare le gambe" ad un avversario; allontanato dall'arbitro iniziava una polemica verbale con un tesserato della squadra avversaria al culmine della quale colpiva quest'ultimo con una violenta testata al volto facendolo cadere a terra (r.arbitro,r.proc.fed.,r.c.c.).

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000.00

PORRACCHIO ANGELO (TRAPANI) per comportamento gravemente antisportivo perché, con la propria squadra in vantaggio e a gioco in svolgimento, lanciava sul terreno di gioco un pallone con chiaro intento ostruzionistico, costringendo l'arbitro a interrompere il gioco. Avvicinato dagli addetti federali, che lo invitavano a mantenere un atteggiamento corretto, rivolgeva agli stessi reiterate frasi offensive e stringendo violentemente il polso del delegato della procura federale (panchina aggiuntiva, r.proc.fed.,r.c.c.)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000.00

GRIECO VITO (PRO VERCELLI) per comportamento gravemente antisportivo in quanto, negli ultimi minuti di gara, con la propria squadra in vantaggio, tratteneva il pallone allo scopo di rallentare la ripresa del gioco con un fallo laterale. Tale comportamento causava un principio di rissa tra i tesserati (espulso).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANCINO GAETANO (ALESSANDRIA) per comportamento offensivo e provocatorio verso l'allenatore della squadra avversaria durante la gara (r.arbitro,r.proc.fed.,r.c.c., allenatore in seconda).

VANOLI RODOLFO (BISCEGLIE) per comportamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (espulso).

MODESTO FRANCESCO (RENDE) per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D’AGOSTINO GAETANO (ALESSANDRIA) per aver proferito durante la gara espressioni blasfeme (r.proc.fed.)

D'ANGELO LUCA (PISA) per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria (espulso)