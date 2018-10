Serie C, Giudice Sportivo: inibizione fino al 31/12 per il vicepresidente R.Siena

Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo il completamento della settima giornata nel girone A e B di Serie C.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAVAS GAETANO (REGGINA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TROIANI MICHELE (PIACENZA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



PINTO DANIELE (GIANA E.)

FERRANI MANUEL (RIMINI)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 E AMMENDA € 3000.00 TRANI FEDERICO (ROBUR SIENA) perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e, dopo aver proferito espressioni offensive verso l'istituzione calcistica, apostrofava un'addetta federale con espressioni volgari e offensive (r.proc.fed., r.c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 NOVEMBRE 2018 E AMMENDA € 500.00 BORGO SERGIO (CUNEO) per comportamento chiaramente offensivo verso l'assistente arbitrale al rientro negli spogliatoi durante l'intervallo (espulso, r.proc. fed., r.A.A., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

CURZI ANDREA (GIANA E.) perché durante la gara, per protestare contro una decisione dell'arbitro, si alzava dalla panchina ed entrava nel terreno di gioco (espulso, panchina aggiuntiva).

NESE SABATINO (GIANA E.) perché durante la gara, per protestare contro una decisione dell'arbitro, si alzava dalla panchina ed entrava nel terreno di gioco (espulso, panchina aggiuntiva).

ZULLO SIMONE (GIANA E.) perché durante la gara, per protestare contro una decisione dell'arbitro, si alzava dalla panchina ed entrava nel terreno di gioco (espulso, panchina aggiuntiva).

NARDINI MAURO (PIACENZA) per proteste e per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).

PARADISI MARIO (VIS PESARO) per comportamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE AMICIS EDMONDO (TERAMO) perché, ammonito per proteste, assumeva un atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro (espulso).

AMMONIZIONE

TOSCANO DOMENICO (FERALPISALÒ) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso)

AMMENDA

€ 1.500,00 PISA perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi contro le forze dell'ordine (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 1.000,00 VICENZA perché propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta piena d'acqua, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 500,00 CARRARESE perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere un petardo nel proprio settore, senza conseguenze (r.proc.fed.).