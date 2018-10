A seguito delle gare disputate ieri e valide per la sesta giornata del Girone C e del Girone A e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti società, allenatori e calciatori di Serie C:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 LUCCHESE perché propri tesserati al termine della gara e negli spogliatoi proferivano espressioni offensive verso l'operato del direttore di gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE

BIATO ENZO (LUCCHESE) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

GUIDI RICCARDO (LUCCHESE) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (SIRACUSA) per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BENEDETTI ALESSIO (PONTEDERA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

FAVALE GIULIO (LUCCHESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.