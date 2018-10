Serie C, Giudice Sportivo: Novara stangato. Marricchi out 4 turni

Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di Serie C dell'ottava giornata giocate tra il 20 e il 21 ottobre relative ai giocatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

CHIOSA MARCO (NOVARA) per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e reiterate proteste (r.A.A.).

POMPEU DA SILVA RONALDO (NOVARA) per frasi offensive nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

CINAGLIA DAVIDE (NOVARA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

POBEGA TOMMASO (TERNANA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE:

MARRICCHI FILIPPO (NOVARA) per aver lanciato violentemente una bottiglia piena d'acqua all'indirizzo dell'assistente arbitrale, colpendolo alla gamba (r.A.,r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):

VOLPE MICHELE (RIMINI)