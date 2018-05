Serie C, Giudice Sportivo: nove squalificati per un turno

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di stagione regolare di Serie C. Un turno di squalifica per Arboleda (Arzachena), Armellino (Lecce), Bellomo (Sambenedettese), Boscaglia (Rende), Burzigotti (Gubbio), Codromaz (Triestina), Gyasi (SudTirol), Graziano e Ilari (Teramo).