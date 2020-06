Serie C, Giudice Sportivo playout: 2 turni di stop per Dierna e Scardina

A seguito delle gare disputate ieri, valide per l'andata dei playout, e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti allenatori e calciatori:

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FOSCHI LUCIANO (RAVENNA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DIERNA EMILIO (PIANESE) per aver colpito con una manata al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SCARDINA FILIPPO MARIA (SICULA LEONZIO) per aver colpito con una gomitata al volto un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SIRRI ALEX (RAVENNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMADIO STEFANO (A.J. FANO)

CARPANI GIANLUCA (A.J. FANO)

DI SABATINO PASQUALE (A.J. FANO)

BONALUMI SIMONE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

TAZZA SALVATORE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

DELLINO SAVERIO (BISCEGLIE)

KARKALIS FRANCESCO (BISCEGLIE)

PETRIS JEREMY ARNAUD (BISCEGLIE)

TROVADE GIORDANO (BISCEGLIE)

MADONNA NICOLA (GIANA E.)

PICCOLI GIANLUCA (GIANA E.)

SOLERIO MATTHIAS (GIANA E.)

PADOVAN STEFANO (IMOLESE)

ALTARE GIORGIO (OLBIA)

BAKAYOKO ABOUBAKAR (PERGOLETTESE)

BRERO MATTEO (PERGOLETTESE)

FAINI LORENZO (PERGOLETTESE)

PANATTI MICHEL (PERGOLETTESE)

EL KAOUAKIBI HAMZA (PIANESE)

RINALDINI DAMIANO (PIANESE)

FERRANI MANUEL (PICERNO)

VANACORE EMILIO (PICERNO)

EKLU SHAKA MAWULI (RAVENNA)

MOKULU TEMBE BENJAMIN (RAVENNA)

BRUNO LUCA (RENDE)

FORNITO GIUSEPPE (RENDE)

GERMINIO GABRIELE (RENDE)

LOVISO MASSIMO (RENDE)

NOSSA DEVIS (RENDE)

SAVELLONI LUCA (RENDE)

PALERMO MARCO (SICULA LEONZIO)

SABATINO SERGIO (SICULA LEONZIO)