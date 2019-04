Serie C, Giudice Sportivo: stangata per Lulli del Fano

Fonte: TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 15 Aprile 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LULLI LUCA (A.J.FANO) per aver colpito volontariamente, per due volte, con un calcio alla schiena un avversario disteso a terra, dopo il termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANDOLFI RICCARDO (ARZACHENA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

ANGHILERI MARCO (RENATE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

OTT VALE FACUNDO GUSTAVO (SIRACUSA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAITA MATTIA (CATANZARO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

SIGNORINI ANDREA (CATANZARO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CINELLI ANTONIO (L.R. VICENZA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ALIMI ISNIK (RIMINI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

PALUMBO ANTONIO (TERNANA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

RINALDI MICHELE (VITERBESE CASTRENSE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MONDONICO DAVIDE (ALBINOLEFFE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LO PORTO ALESSIO (GUBBIO)

CANOTTO LUIGI (JUVE STABIA)

PROVENZANO ALESSANDRO (LUCCHESE)

EUSEPI UMBERTO (NOVARA)

PETERMANN DAVIDE (PISTOIESE)

ELEUTERI ALESSANDRO (RAVENNA)

JIDAYI WILLIAM (RAVENNA)

SABATO ROBERTO (RENDE)

BIONDI GIACOMO (SAMBENEDETTESE)

GELONESE LUCA (SAMBENEDETTESE)

BERGAMELLI DARIO (TERNANA)

GIRAUDO FEDERICO (TERNANA)

FORMICONI GIOVANNI (TRIESTINA)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIBONESE)