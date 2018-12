Serie C, Giudice Sportivo: stangati Blondett e Giandonato, tre turni a testa

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 3 e 4 Dicembre 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 1 AL 3 DICEMBRE 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BLONDETT EDOARDO (CASERTANA) perché indirizzava uno sputo verso un avversario colpendolo in viso (r.A.A.).

GIANDONATO MANUEL (FERMANA) perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli frasi offensive unite ad espressioni blasfeme (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASQUALONI DANILO (PRO PIACENZA) per aver impedito con un fallo una chiara occasione da rete.

OTRANTO GODANO ALESSANDRO (RENDE) perché raggiunto in viso da uno sputo indirizzatogli da un avversario lo colpiva con uno schiaffo (r.A.A.).

VALENTINI ALEX (TRIESTINA) per aver giocato il pallone con le mani fuori l'area di rigore impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

AB LAH BASIT (AREZZO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

KASTANOS GRIGORIS (JUVENTUS U23) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

BOVE DAVIDE (NOVARA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

DE ROSSI ANDREA (SICULA LEONZIO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CASAROTTO STEFANO (VIRTUSVECOMP VERONA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

GRBAC PAOLO (VIRTUSVECOMP VERONA) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta ostruzionistica.

N'ZE KOUASSI MARCUS (VIRTUSVECOMP VERONA) entrambe per proteste verso l'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOI DAVIDE (ARZACHENA)

GIANDONATO MANUEL (FERMANA)

PIANA LUCA (PAGANESE)

CAGNANO ANDREA (PISTOIESE)

BURRAI SALVATORE (PORDENONE)

BATTISTINI MATTEO (PRO PATRIA)

CALDERINI ELIO (SAMBENEDETTESE)