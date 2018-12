Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate per Di Gregorio e Abdallah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A seguito delle gare disputate ieri e valide per la sedicesima giornata e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti i calciatori dei club di Serie C:

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:

ABDALLAH BASIT (AREZZO) per aver colpito volontariamente con un calcio al collo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

DI GREGORIO MICHELE (NOVARA) perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; aggredito da un calciatore avversario reagiva con atto di violenza nei suoi confronti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

PRESTIA GIUSEPPE (ALESSANDRIA) per atto di violenza verso un avversario dopo il termine della gara.

REMEDI LORENZO (PRO PIACENZA) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

PARTIPILO ANTHONY (VIRTUS FRANCAVILLA) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

IOTTI LUCA (OLBIA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

DIOP ISMAILA (PAGANESE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

NARCISO ANTONIO (SICULA LEONZIO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

GARGIULO JUAN PABLO (ALBISSOLA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ALLIEVI NICHOLAS (JUVE STABIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

GERMINIO GABRIELE (RENDE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):

PINTO PIERLUIGI (AREZZO)

CACCAVALLO GIUSEPPE (CARRARESE)

VINETOT KEVIN MATHIEU (SUDTIROL)

VITIELLO LEANDRO (PISTOIESE)

DETTORI FRANCESCO (POTENZA)

PAULA DA SILVA JOAO ALFONSO (TRAPANI)

ALTOBELLO ERRICO (VIBONESE)

VRDOLJAK MARIO (VIRTUS FRANCAVILLA)