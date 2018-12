Serie C, Giudice Sportivo, tre turni a testa Della Corte, Romizi e Salvi

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Francesco Scutiero, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 27 Dicembre 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 DICEMBRE 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROMIZI MARCO AUGUSTO (ALBINOLEFFE) perché tentava di aggredire un giocatore avversario tenendo un comportamento violento con contatto fisico nei confronti di altri giocatori avversari che venivano anche insultati.

SALVI STEFANO (L.R. VICENZA) perché tentava di aggredire un giocatore avversario tenendo un comportamento violento con contatto fisico nei confronti di altri giocatori avversari che venivano anche insultati.

DELLA CORTE GIOVANNI (PAGANESE) per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LANINI ERIC (IMOLESE) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SCARPA FRANCESCO (PAGANESE) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.).

GERBI ERIK (PRO VERCELLI) per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo.

LELJ TOMMASO (RAVENNA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIRRI ALEX (VIRTUS FRANCAVILLA) per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

IERARDI MARIO (SUDTIROL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CECCHINI LUCA (SAMBENEDETTESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROSSINI JONATHAN (ALBISSOLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONDONICO DAVIDE (ALBINOLEFFE)

SOSA CRISTIAN NICOLA (A.J. FANO)

IULIANO ONGILIO ALVARO (CATANZARO)

RIGGIO CRISTIAN (CATANZARO)

BRUNO FRANCESCO (CAVESE)

MATTIOLI ALESSANDRO (CUNEO)

SCARSELLA FABIO (FERALPISALÒ)

DEROSE FRANCESCO (SUDTIROL)

MARCHI ETTORE (GUBBIO)

VICENTE BRUNO LEONARDO (JUVE STABIA)

BERTONCINI DAVIDE (PIACENZA)

MERONI ANDREA (PISA)

MAGRINI ANDREA (PONTEDERA)

SIGNORI FRANCESCO (SAMBENEDETTESE)

FERRINI MANUEL (SICULA LEONZIO)

ROSSI JACOPO (VIRTUSVECOMP VERONA)