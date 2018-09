Serie C, Giudice Sportivo: turno di stop per Caso del Cuneo

Il Giudice Sportivo, In base alle risultanze degli atti ufficiali relativi alle gare di giovedì Juventus U23-Cuneo e Lucchese-Carrarese, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

CASO GIUSEPPE (CUNEO) per simulazione di fallo e per condotta non regolamentare.

CALCIATORI NON ESPULSI:

AMMONIZIONE (I INFR):

CARISSONI LORENZO (CARRARESE)

FORESTA GIOVANNI (CARRARESE)

RICCI GIACOMO (CARRARESE)

MATTIOLI ALESSANDRO (CUNEO)

SANTACROCE FABIANO (CUNEO)

DE FEO GIANMARCO (LUCCHESE)

LOMBARDO MATTIA (LUCCHESE)