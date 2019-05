Serie C, Giudice Sportivo: un turno di stop per Marchi della Feralpisalò

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Arriva una squalifica dal Giudice Sportivo di Serie C dopo l'andata delle semifinali playoff andate in scena ieri. Un turno di stop è stato comminato a Paolo Marchi della Feralpisalò che dunque non sarà disponibile per il ritorno con la sfida contro la Triestina.