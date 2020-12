Serie C, Giudice Sportivo: un turno per mister Pavanel. Fermati cinque calciatori

vedi letture

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha squalificato per un turno il tecnico Massimo Pavanel della Ferlpisalò “perché in stato di squalifica posizionato in tribuna impartiva disposizioni tecniche alla panchina in campo (r.proc.fed.,1 gara in aggiunta alla squalifica comminata con il provvedimento C.U. n. 209/DIV del 7.12.202O)”.

Per quanto riguarda i calciatori invece stop per un turno per Matteo Arena (Monopoli), Stefano Salvi (Foggia), Filippo Carini (Imolese), Armando Perna (Legango) e Davide De Marino (Pro Vercelli).