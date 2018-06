Serie C, gli arbitri delle gare d'andata delle semifinali play off

© foto di Federico Gaetano

L'AIA ha comunicato sul proprio sito le designazioni arbitrali per le gare d'andata delle semifinali dei play off di Serie C.

Sudtirol-Cosenza: Federico Dionisi de L'Aquila. Assistenti: Lorenzo Abagnara e Pierluigi Della Vecchia. Quarto ufficiale Daniele Viotti

Robur Siena-Catania: Ivan Robilotta di Sala Consilina. Assistenti: Giuseppe Macaddino e Antonio Vono. Quarto ufficiale Daniele Paterna