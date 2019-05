© foto di Federico Gaetano

Dopo quelli del Girone A, la Lega Pro con un comunicato ufficiale ha comunicato anche gli orari dei play off del Girone C (per il B bisognerà attendere la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C fra Monza e Viterbese).

Potenza-Rende: ore 16:30

Virtus Francavilla-Casertana ore 17:30

Reggina-Monopoli ore 19:30

Questo il regolamento:

Il Primo Turno Play Off del Girone si disputa in gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.