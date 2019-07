Serie C, gli slot da riempire: ma latitano le formazioni Under 23

© foto di Andrea Rosito

Una Serie C ancora in divenire quella che si prepara alla stagione ventura, e che conta già cinque slot da riempire per arrivare alle tanto agognate 60 squadre. Albissola, Arzachena, Lucchese, Foggia e Siracusa, per motivi diversi tra loro, sono da considerarsi fuori dalla prossimo campionato - anche se per l'ufficialità si dovrà attendere il pronunciamento della CO.VI.SO.C - ed ecco quindi che sarà lotta per il ripescaggio/riammissione tra i club a ora in Serie D. Niente di nuovo, fin qui, se non fosse che ci si aspettava la comparsa di qualche nuova formazione Under 23: ma la Juventus, iscritta alla Serie C 2019-2020, non è stata presa a modello da nessun altro club.

Ancora una volta, almeno per adesso, la nuova idea che l'allora commissariata FIGC impose alla C l'estate scorsa, non ha avuto seguito.