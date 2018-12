© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Quattro gare terminate per il Gruppo C di Serie C, ne mancano altrettante: alle 17:30 via a Vibonese-Potenza, Virtus Francavilla-Juve Stabia e Viterbese-Paganese. Alle 20:30, invece, Siracusa-Monopoli.

Casertana-Sicula Leonzio 1-1

Cavese-Bisceglie 2-0

Matera-Reggina 0-6

Trapani-Catanzaro 2-1