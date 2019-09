Erano tre le partite del gruppo A di Serie C in programma oggi alle ore 15. Grande vittoria esterna della neo-promossa Pianese, che ne fa quattro a Gorgonzola. Il Pontedera batte l'Olbia di misura in casa, mentre pari la sfida tra Pro Patria e Pergolettese.

Giana Erminio – Pianese 0-4

Pontedera – Olbia 3-2

Pro Patria – Pergolettese 1-1