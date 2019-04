Serie C-Gruppo A, clamoroso al Garilli: Piacenza batte e sorpassa Entella

Incredibile al Garilli. Nel big match del recupero della nona giornata del Gruppo A di Serie C, il Piacenza ha infatti battuto e sorpassato l'ormai ex capolista Virtus Entella. A decidere l'incontro è stato il gol dell'ex Alessio Sestu al 68'.

I biancorossi sono restati in dieci uomini all'83' a causa del doppio giallo rimediato da Bertoncini, ma sono comunque riusciti a ottenere il loro quinto successo consecutivo. A 180 minuti dalla fine del campionato, la classifica recita dunque 71 punti per il Piacenza e 69 per la Virtus Entella, che vede così allontanarsi a sorpresa la promozione diretta in Serie B.