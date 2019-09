Terminate da qualche minuto le partite in programma alle 15 nel girone A di Serie C. La Juventus U23 si fa battere in casa dal Siena, mentre il Como espugna il campo del Gozzano e si porta momentaneamente al vertice della classifica assieme all'Olbia, capace di superare di misura tra le mura amiche la Giana Erminio, e al Renate, che ha rifilato quattro reti al Pontedera. Ecco i risultati delle gare previste alle ore 15.

Carrarese – Alessandria 1-1

Gozzano – Como 0-2

Juventus U23 – Siena 2-3

Olbia – Giana Erminio 2-1

Pergolettese – Pistoiese 0-2

Renate – Pontedera 4-0