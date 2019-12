© foto di Federico Gaetano

Continua l'inarrestabile corsa del Monza nel girone A di Serie C. Impegnati in una delle tre gare delle ore 17.30, i ragazzi di Brocchi hanno regolato la Giana Erminio in un derby lombardo, tra le mura amiche. Alle sue spalle importante vittoria del Renate, che torna secondo dopo aver vinto in casa dell'AlbinoLeffe.

AlbinoLeffe – Renate 1-2

Monza – Giana Erminio 3-0

Pergolettese – Alessandria 2-1