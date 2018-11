Serie C, gruppo A: derby cittadino e testa solitaria per il Piacenza

© foto di Alberto Mariani

Il Piacenza vince 3-1 in rimonta il derby cittadino contro la Pro Piacenza. Andati sotto al 12' per il gol di Nole, i padroni di casa, giunti ormai alla quarta vittoria consecutiva nel gruppo A di Serie C, hanno risposto subito con Troiano e sono andati poi avanti alla mezz'ora con Nicco. Il gol di Pesenti nella ripresa ha chiuso i conti e consegnato la vetta solitaria alla squadra emiliana.